Vakna opp til kvit mai

Nyhende

For alle dei som har skifta om til sommardekk, er det aller beste å halde seg i ro dei første timane om ein kan, for føret er ikkje det aller beste. Det inneber at også at det er mindre folk enn vanleg i Nordfjordeid sentrum.

Frisør Malin Hatlenes er av dei som får ein roleg føremiddag på grunn av snørelatert avbestilling.

Det er ingenting å gjere med det, og snart lysnar det opp. Vêrmeldingane lovar litt høgare temperatur utover dagen og det kan til og med bli opphaldsvêr og sol.

Jobbar med saka

Fjordabladet har stilt spørsmål om korleis det er med den kommunale brøytinga på sllike dagar.

‒ Dette er nok langt ut over det vi har beredskap for. Vi jobbar akkurat no med å få gjennombrøyta dei viktigaste / vanskelegaste kommunale vegane, til dømes Hunvikvegen, men det er sjølvsagt ei utfordring at dei maskinene som skal brøyte, også må vere skodde for det. Det gjeld både eigne og innleigde maskiner. I tillegg jobbar vi med å få dekkskift på beredskapskøyretøy og tenestebilar. Det seier einingsleiar kommunalteknikk, Hans Peter Eidseflot i Stad kommune.