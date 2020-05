Sjokk for fruktdyrkaren

Nyhende

På bakken låg det 10 cm med nysnø, og dei blømande frukttrea var snødekte.

- Noko slikt har eg aldri oldri opplevt i alle dei åra eg har drive med frukt, sier ei lettare sjokkert Inger.

Ho seier vidare at fruktdyrking er som eit lotteri, og let seg ikkje så lett bringe ut av fatning. Ho driv og litt med sau, og tok i dag ikkje sjansen på å late dei ut.

Plomme- og pæretrea står no i full bløming, og ho er redd for at det ikkje blir rare avlinga i år for desse fruktslaga. Eplebløminga er så vidt i gang, så her reknar ho me normal utvikling framover. Men vêret er ikkje det beste med tanke på den viktige bestøvinga. Det kjølig for tida og små utsikter til varmare vêr dei næraste dagane. Men trøysta finn ein i det gamle ordtaket: «Mai kulde gjer bondens lader fulde».