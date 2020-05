Ber statsråden om snarleg møte om Okla vindpark

Nyhende

I dag tysdag har Bjørlo på nytt sendt brev til statsråden. Han reagerer på at Stad kommune verken har fått tilbod om møte eller svar på sine førespurnadar om dette.

- Stad kommune syner til tidlegare e-postar til departementet dagsett 23/2 og 24/3 om Okla Vindpark, jmf OED sitt vedtak om stadfesting av konsesjon dagsett 24/3-20. Eg registrerer med stor undring at Stad kommune verken har fått tilbod om møte eller svar på våre førespurnader om dialog med departementet i denne viktige og kontroversielle saka der vi er vertskommune for eit anlegg som Staten v/ Olje- og energidepartementet har gitt konsesjon til, skriv Bjørlo.

Han viser til at Stad kommunestyre handsama i møte torsdag 7. mai eit innbyggjarinitiativ i tilknyting til sak om dispensasjon frå arealdelen av kommuneplanen for ny vegtrasé for Okla vindpark.

I samband med dette innbyggjarinitiativet gjorde Stad kommunestyre følgjande vedtak ((utdrag) :«7. Stad kommunestyre krev difor at det blir stilt krav til at utbyggjar dokumenterer bankgaranti for opprydding og tilbakeføring etter konsesjonen går ut, eller i tilfelle konkurs. Dokumentasjon må leggast fram før tiltaket vert sett i gang .(..) 10. Stad kommune fekk ikkje innvilga møte med Olje- og energidepartementet før handsaming av klage. Stad kommunestyre ber ordførar få møte med Olje- og energidepartementet for å oppnå punkt7.»

- Eg vil på bakgrunn av dette kommunestyremøtet på nytt be om eit snarleg møte med Olje- ogenergidepartementet om saka, denne gong særskilt for å få avklart kva garantiar som er stilt, evt vil bli stilt, for opprydding ved utløpt konsesjon eller konkurs, skriv Stad-ordføraren til statsråden.