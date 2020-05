Auka løyvingar til helse- og omsorgssektoren

Nyhende

- Både helsetenesta og helseforvaltninga gjer ein stor og viktig jobb for å sikre at samfunnet handterer kronaepidemien på ein best mogleg måte. Handteringa og nedskaleringa av andre tenester har medført at fleire deler av helse- og omsorgstenestene har mista inntekter. Sårbare grupper som rusavhengige og personar med psykiske lidingar har mista tilbodet sitt. Derfor føreslår regjeringa fleire kompenserande tiltak, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie då revidert nasjonalbudsjett vart lagt fram tysdag 12. mai.

Følgjande forslag i revidert nasjonalbudsjett er relatert til koronasituasjonen på Helse- og omsorgsdepartementets område:

Sjukehusa

Regjeringa foreslår å auke basisløyvingane til dei regionale helseføretaka med 5,5 milliardar kroner. Regjeringa føreslår også ei midlertidig nedsetting av arbeidsgjevaravgifta der helseføretaka spare om lag 500 millionar kroner. Samlet gir dette dei regionale helseføretaka eit auka handlingsrom på 6 milliardar kroner. Sidan midten av mars har sjukehusa tatt ned planlagt aktivitet og i all hovudsak førebudd seg på å handtere koronautbrotet. Det har gitt auka kostnader og lågare aktivitetsbaserte inntekter.

Smittevern overfor særleg utsette grupper i rus- og psykisk helsefeltet

Regjeringa foreslår å løyve 50 millionar kroner til kommunane sitt arbeid overfor særleg utsette grupper i opne rusmiljø, ROP-pasientar og heimlause, med videre. Desse gruppene kan vere spesielt utsette for smitte og komplikasjonar ved sjukdom. I tillegg er gruppa ein risiko for vidare smitte blant befolkninga elles. Tilskotsordninga skal bidra til at kommunane kan etablere betre løysingar for disse personane, i samarbeid med spesialisthelsetenesta, privat, ideell og frivillig sektor.

Helsestasjons- og skulehelsetenesta

Regjeringa føreslår å løyve 75 millionar kroner for å auke tilgjenge for helsestasjons- og skulehelsetenesta. Bakgrunnen er blant anna å bidra til at tenesta kan ha opent i skulens sommarferie. Midlane kan også brukast til innkjøp av utstyr for å gjere tenesta tilgjengeleg på digitale flater. Forslaget er ein del av Tiltaksplan sårbare barn og unge som er sett i verk som følge av konsekvensane koronaepidemien har hatt for denne gruppa.

Kompensasjon til fastlegar for smittevernberedskap

Regjeringa foreslår at kommunane vil bli kompensert for meirutgifter knytt til privatpraktiserande fastlegar praksiskompensasjon dersom legen under legearbeid er blitt smitta av koronaviruset eller som følgje av risiko for å ha blitt smitta må ut av jobb og i karantene. Dette gjeld privatpraktiserande fastlegar som ikkje har forsikring for sjukefråvær i arbeidsgjevarperioden.

Ny kunnskap om koronaepidemien

Regjeringa foreslår å løyve 11 millionar kroner til eit nasjonalt program for å styrke kunnskapsgrunnlaget for det videre arbeidet med koronaepidemien. Programmet vil bli etablert som en koordinerande eining ved Folkehelseinstituttet. Eininga skal ha kapasitet til å både utføre sjølvstendige analyser samt sørgje for samarbeid med andre aktørar.