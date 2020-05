–Budsjett for å ta kvardagen trygt tilbake

Nyhende

Det sa finansminister Jan Tore Sanner då regjeringa la fram revidert nasjonalbudsjett tysdag 12. mai.

Liv og helse

–Heile verda er i ein spesiell og vanskeleg situasjon som manglar sidestykke i moderne tid. Virusutbrotet er alvorleg for liv og helse. Omfattande smitteverntiltak både her heime og ute fører til at verdiskapinga i norsk økonomi fell kraftig. Tiltaka i revidert budsjett byggjer vidare på krisepakkane som har blitt sett i verk for å hjelpe folk og bedrifter gjennom den krevjande perioden vi står i. Saman skal vi ta kvardagen trygt tilbake. Med dette budsjettforslaget vil vi bidra til aktivitet i heile landet, grøn omstilling og vekst i næringslivet. Vi prioriterer også sjukehusa og tenester til sårbare barn. Unge som gamle skal føle tryggleik og få den hjelpa dei trenger, seier finansminister Jan Tore Sanner (H).

420 milliardar oljekroner

–Regjeringa sitt forslag til revidert budsjett for 2020 inneber en bruk av oljeinntekter på nær 420 milliardar kroner. Det har vore nødvendig å auke pengebruken i den situasjonen vi nå står i. Både for å unngå en enda kraftigare nedtur, og for å hjelpe sunne bedrifter gjennom krisa slik at dei kan skape arbeidsplassar og vekst den dagen vi tek kvardagen tilbake, seier finansministeren i ei pressemelding.

Godt utgangspunkt

I pressemeldinga blir det understreka at Norge har eit betre utgangspunkt enn mange andre.

–Før krisa hadde vi høg sysselsetting, låg arbeidsløyse, høg produktivitet, robuste bankar og ein velfungerande økonomi. Vi har eit omstillingsdyktig næringsliv og høg tillit i samfunnet. Når vi no opnar forsiktig opp og smitteverntiltak blir reduserte, er det nødvendig å justere dei eksisterande tiltaka og etter kvart innføre nye som kan få fart i økonomien og folk tilbake i jobb. Vi må også hugse på at de utfordringane vi hadde før koronakrisen ikkje har forsvunne. Løysingane våre framover må ha med seg dei meir langsiktige perspektiva, seier Sanner og legg til at den videre behandlinga av revidert budsjett blir annleis i år.

Kompensere meirutgifter

– Allereie i mars og april behandla Stortinget fire omfattande krisepakker, med store konsekvensar for statsbudsjettet. I tillegg har regjeringa i forståing med Stortinget, varsla ein eigen proposisjon i månadsskiftet mai/juni med ytterlegare tiltak for vegen ut av koronakrisen, seier Sanner og understrekar samstundes at Regjeringa legger opp til at kommunane og fylka vil bli kompensert både for meirutgifter og inntektsbortfall knytt til virusutbrotet, slik at kommunesektoren kan oppretthalde aktiviteten.

Koronatapa i kommunane berekna til 14 milliardar i år Regjeringa anslår at kommunane vil tape 14,4 milliardar kroner på koronakrisa i år, men at dei samtidig vil spare 9,1 milliardar på lågare lønns- og prisvekst.