Støttar SoFjo Pride med 10.000 kroner

Nyhende

I kommunestyremøtet var det overveldande fleirtal for å gi støtte, men Sissel Ommedal (KrF) kom med eit alternativt framlegg som fekk partiet sine to røyster. Framlegget som KrFstemde for har slik ordlyd: «Stad kommune er, og ønsker å vere, ein open og inkluderande kommune for alle, uavhengig av kjønn og legning. Likevel vil vi avslå søknad om støtte til SoFjo Pride 2020. Dette grunna at vi ikkje kan stille oss bak delar av organisasjonen FRI sitt verdigrunnlag og framtoninga av tilsvarande Pride-parader. Vi ønskjer å samarbeide med ulike aktørar og organisasjonar for å fremje skeive sine rettar og til tilhøve i vår kommune.»

– Heldigvis skjer det ei endring til det betre. Sjølvsagt er det ein menneskerett at ein skal få elske den ein vil, sa Siri Sandvik (Ap), som var ein del av fleirtalet som ville gje støtte.