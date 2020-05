Innlegg: «Med lov skal land byggast – og ikkje med ulov øydast»

Nyhende

Trass i at innbyggarinitiativet var kjent vart saka om tilkomstveg handsama på delegert mynde i Utval for areal og eigedom den 28. april 2020. Utvalet gav dispensasjon til tilkomstvegen med eit par vilkår. Eg er ikkje innbyggar i Stad. Hadde eg det vore, hadde eg kjent meg grovt krenka om eg stod bak initiativet. Eg hadde venta meir enn kald arroganse frå mine folkevalde representantar i ei sak som rører folkesjel og identitet på Stadhalvøya og dei 30 kilometerane rundt – området som taper kjær natur og kulturlandskap! Var det for mykje å be om at kommunestyret brukte si mynde til å krevje saka handsama der, slik lova legg til rette for når innbyggarane ber om det?

Kommunestyret var gjennom innbyggarinitiativet bedne om å omgjere utvalet sitt dispensasjonsvedtaket og syte for rett handsaming etter lova. Etter mykje fram og attende vart innbyggarforslaget stemt ned med 17 mot 16 stemmer, og følgjande 21 stemmer og fleirtal for stadfesting av dispensasjonsvedtaket til Utval for areal og eigedom med ei rekke tilleggspunkt.

Mange i Noreg og i utlandet, har fylgt med på kva som skjer med Vestkapp-platået. Kva er det som rører seg i eit lokalsamfunn som veit at ei av Noregs mest kjende og spektakulære kystklipper skal verte omgjort til vindindustri, betalt av norske straumkundar for å fremje økonomisk utkome til eit fransk kapitalfond? Ein kunnskap lokalmiljøet ikkje hadde den gong dei opna for vindkraft, av di dei trudde på vindkraftemisærane som misjonerte om at Okla skulle redde verda. Den gong var tilkomstvegen knapt noko anna enn ein strek på kartet. Få var klar over kva veg som må til for å transportere 60 meter lange komponentar frå kaia i Borgundvåg til platået 300 høgdemeter høgare.

Eg lytta til debatten og noterte meg eit samla V, KrF, SV og ei stemme frå Frp som ville at den eine saka som står att, der kommunen sjølv kan utøve mynde, i det minste skulle få ei handsaming i samsvar med kva lova krev.

Men korkje innbyggarinitiativet eller opposisjonen vann fram. Ordførar prøvde å auke legitimiten for fleirtalssynet, slik han bør, men 21 stemmer for å bryte lova er neppe nok i så måte!

«Med lov skal land byggast – og ikkje med ulov øydast» (Håvamål) vart innarbeid som rettsleg prinsipp i Magnus Lagabøtes si landslov då den kom i 1274. Det er nå ei gong slik at vil ein bygge tilkomstvegen opp lia til Stadplatået så lyt ein søkje om lov frå dei som røktar mynde etter lova. Slik har det vore heil sida Magnus forlét oss. Ein lyt finne seg i å søkje slik lova krev, ta vare på dei som eig areal som vert råka, dei som får ulemper og elles har rett til å meine noko om saka. Kommunedirektøren i Stad og utvalsleiaren i Utval for plan og eigedom ser ut til å ha gløymd både Håvamål og Magnus Lagabøte. Kan hende ikkje så rart men me har då ei plan- og bygningslov. Den skulle ein tru det var kunnskap om hjå dei som skal sjå til at lova vert fylgd. Det var vel nett det innbyggjarinitiativet og trudde.

Det er ikkje NVE som har mynde til å handsame veganlegg etter plan- og bygningslova. Tvert om seier lova at sjølv om et vindkraftanlegg er unnateke frå byggjesakshandsaming så gjeld ikkje det om veg og anlegg er i strid med plan- og bygningslova. For dei som vil kontrollere er det berre å slå opp i byggesaksføresegnene § 4–3 fyrste ledd. Stad kommune kunne neppe ha gjort det vanskelegare for seg sjølv enn det dei klarte i dette kommunestyremøte. For samtidig med at dei gløymde at det ikkje var NVE eller OED som handsama heimelen i plan- og bygningslov men dei sjølve, så gløymde dei og at lova ikkje gjev høve til å dispensere frå sakshandsamingsføresegner. Kor mange dei braut har eg ikkje rukke å tele opp. Det held med eit brot. Då gjeld ikkje vedtaket og saka må handsamast på nytt. Det kan ta litt tid.

I ventetida trur eg det vil gjere godt for samhald og framtidstru i havgapet der vest å stille seg sjølv spørsmålet; – er den ustabile krafta frå desse 5 monsterturbinane, kor utbytte vil renne til franskåtte fondslommer, verd tapet av natur- og kulturlandskap, eit ukjent tal fuglar, insekt og flaggermus, kystlynghei, torvmyr, materialforbruk, klimagassutslepp, støy, skugge-, iskast, forureining til jord, vassdrag og drikkevatn, nedsprengd fjell og fyllingar/skjeringar høge som hus, sorgkjensle over tap av kjent og kjært landskap, tap av vennskap og samhald. Kva er det som gjer at vestlendingane ikkje vil konfrontera OED og NVE med misbruk av mynde? Vil dykk finne dykk i statleg misbruk av mynde og sitte att som husmenn der ute i havgapet?

Han Magnus let etter seg noko. Kan hende ville Stad vera betre tent med ein varde på Kyrnosa, Okla eller ei av dei andre klippehøgdene der på Vestkapp. Der kan det i eine steinen – med utsyn til Selje – meislast inn «Med lov skal land byggjast – og ikkje med ulov øydast»!

Med ynskje om alt godt til foket der vest!