Nyhende

Politiet skriv på Twitter at det skal vere snakk om eitt køyretøy med ein person. Ulukka skal ha skjedd på E39 ved Vassenden, Sunnfjord.

Naudetatane er på staden, og politiet melde at personen vert køyrt til Førde sentralsjukehus. Bilbergar er på veg, og det er no manuell dirigering for mindre bilar via ein gangveg. Politiet melde tidlegare at vegen var stengt ei periode.

Klokka 19:35 melde Statens vegvesen at vegen er open for trafikk.