Nytt varsel for snø

Laurdag var det sendt ut gult varsel for områda Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Frå laurdag kveld var det venta sludd og snø i periodar i låglandet, og det var varsla at det kunne kome 10 til 20 centimeter med snø i løpet av 24 timar.

No er det på nytt sendt ut eit gult varsel for snø. Dette varselet gjeld søndag for Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Ifølgje Yr er det framleis venta periodar med sludd og snø i løpet av dei enste 24 timane. Det kan kome rundt 10 til 20 centimeter med snø, ifølgje Yr. Det vil kome mest i indre strøk, og strøk som ligg høgt vil det truleg kome endå meir snø.

Ifølgje Yr kan dette gjere at det vert snøfokk i fjellet, som vidare vil gje redusert sikt og mogleg innføring av kolonnekøyring og stengde vegar.

Moderat fare for snøskred

Varsom.no varslar at det er faregrad to og moderat fare for snøskred i Indre Fjordane søndag og måndag. Det vert oppmoda om å vere varsam i område med nysnøflak i høgdefjellet. Nysnøflaka vil vere lette å påverke for mellom andre skiløparar, spesielt høgt i fjellet der snøen er kald og stabiliseringa er sein. Våte laussnøskred kan løysast ut i brattheng om det vert sol. Det vert også oppmoda å unngå terreng under glidesprekker.

