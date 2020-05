No er det vinterføre på vegane

Nyhende

Det er sendt ut gult varsel for snø i områda i Sogn og Fjordane søndag. Det er varsla at det kan kome rundt 10 til 20 centimeter i løpet av dei neste 24 timane.

Nytt varsel for snø Det er sendt ut gult varsel for snø i områda Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag.

Ifølgje politiet snør det godt i Nordfjord og Sunnfjord for tida. Snøen legg seg på vegen, spesielt i områda Måløy, Bremanger og Florø. Politiet skriv at det ikkje er sommardekk-føre, og at dei no er på veg til eit mindre trafikkuhell ved Bortnetunnelen.