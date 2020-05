Nyhende

– Vi klargjer no for at alle frå 5. til 10. klasse er på plass frå måndag morgon. Vi deler dei i tre grupper. Vi er ikkje hundre prosent klar til måndag morgon, men det vert eit trygt opplegg. Det skal gå fint, fortel Thomas Poul Reines Hals, rektor ved Kjølsdalen Montessoriskule.