Opnar opp kinoen igjen

Nyhende

Kinoane rundt om i landet har vore stengde grunna koronaviruset heilt sidan 12. mars. I starten av mai, kom derimot meldinga om at kinoar og teater kan opne opp att frå 7. mai for maksimalt 50 personar, etter at det kom nye og justerte koronatiltak når det gjeld arrangement. No er det klart at også Stad kino opnar dørene frå torsdag 14. mai.