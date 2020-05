Verdig markering av frigjeringsdagen

Nyhende

Fredag er det 75 år sidan Norge var eit fritt land etter å ha vore under tysk okkupasjon i fem år. Grunna koronaviruset vart det ei litt meir varsam og dempa markering fleire stadar i landet, også på Nordfjordeid. På førehand var det melde om at 8. mai arrangement, som er frigjeringsdagen, veterandagen og den Internasjonale Røde Kors dagen, kom til å gå av stabelen ved Sørgende Mor med Stad kommune, Stryn kommune, Gloppen kommune og Eid Røde Kors som arrangør. Arrangørane hadde derimot varsla at veteranar frå FN-operasjonar var invitert, medan andre vart oppmoda om å følgje arrangementet digitalt. Det var nokre få publikummarar som likevel tok turen, men alle stod spreidd rundt om og på avstand.