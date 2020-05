Nyhende

Ole Johan Lefdal leiger ut hytte og båt til tyske fisketuristar i Lefdal. I alle dei år han har vore i bransjen har han ikkje opplevd maken til årets sesong. Han startar vanlegvis opp i april, men no er alle bestillingar kansellerte ut mai. Det er å frykte at det kjem kanselleringar vidare utover sommaren, med merkbar inntektssvikt for hytteeigaren. I tidlegare år har han hatt tilnærma fullt belegg frå april til oktober.