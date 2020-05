Positivt med fornying

Nyhende

Det går i dag ei 66kV-linje på strekninga Leivdal –Navelsaker-Tomasgard. Linja er for nokre år sidan fornya på strekninga Navelsaker- Tomasgard, og no står den siste delen mellom Leivdal og Navelsaker for tur. Deler av dagens linjestrekning går i eit svært krevjande terreng, og i andre deler er den problematisk nær bustadhus, dyrka mark og produksjonsskog. Det er i søknaden føreslått fleire ulike trasealternativ, men felles er at dei i langt mindre grad er konfliktfylte når det gjeld busetnad, innmark og skog. Unnataket er ved Frislid og Heggja, der grunneigarane sjølve har kome med gode innspel til kva som er akseptable løysingar.