Opning av skular får konsekvensar for kollektivtransporten

Nyhende

Det seier Målfrid Vik Sønstabø, direktør i Skyss/Kringom og legg til at Skyss/Kringom no går tilbake til det vanlege skuleskysstilbodet, slik det var før skulane stengde. Vi gjer alt vi kan for å sikre ei trygg og smittefri reise, og vi har tett dialog med kommunar og skular.

Strenge avstandskrav - ikkje rom for ekstrabussar

─Med dei strenge avstandskrava som gjeld, kan vi berre frakte halvparten så mange som vanleg på kvart transportmiddel. Skyss/Kringom gjekk tilbake til tilnærma vanleg rutetilbod 27. april. Dette tyder at alle bussar og sjåførar no er i trafikk, slik at det ikkje er rom for å setje inn ekstrabussar. Ekstrabussar som har vore nytta til 1.-4. trinn dei siste vekene, må no brukast på andre elevar. Det blir difor ingen ekstrabussar for noko trinn, og vi er dermed i ein ekstraordinær situasjon der vi ikkje kan garantere at alle elevar får plass på skolebussen. Vi er difor avhengige av at så mange elevar som mogleg kjem seg til skolen på andre måtar. Dette har vi formidla i brev direkte til skolane og til foreldra, seier Sønstabø i pressemeldinga.

Hovudregel

─Frå kommunalsjef med ansvar for skule og barnehage i Stad kommune får Fjordabladet opplyst at kommunen er i drøftingar med busselskapa. Kan du seie noko om det er rom for eventuelle ekstrabussar i Stad om det skulle vise seg naudsynt?

─Dette er ting som vi no jobbar på spreng med å finne ut av, slik sett har eg ikkje noko svar på spørsmålet. Det eg kan seie er at som hovudregel er alle bussar og sjåførar no tilbake i tilnærma vanleg rute, og at det difor ikkje er rom for å sette inn ekstrabussar. Avvik frå hovudregelen må vi kome tilbake til når vi har gått gjennom dette, seier Målfrid Vik Sønstabø til Fjordabladet og legg til at alle andre reisande bør unngå å reise kollektivt dersom dei har alternativ.