Nedstenginga er ei katastrofe for bedrifta

Nyhende

Skottneset feriesenter er storaktør på tyske fisketuristar, og driv utleige av 9 hytter, 14 båtar og har 10 teltplassar/vognplassar på Skottneset ved Barmsund i Selje. Anlegget er eigd av familien Rundereim med Sindre Rundereim som dagleg leiar. – Nedstenginga som følgje av koronakrisa er ei katastrofe for bedrifta, som no er heilt utan aktivitet, opplyser Sindre Rundereim. Vanlegvis startar dei for fullt medio april, og heldt det gåande til ut i oktober. Mai er den beste månaden, med ein omsetnad på meir enn 400 000 kroner. Bortfallet av desse inntektene betyr eit hardt økonomisk slag for feriesenteret. Det skulle vore full kjør no. Rundereim fortel vidare at 90-95% av gjestane er tyskarar, så han reknar sommarsesongen som langt på veg tapt. Kanskje kan september bli ei bra månad. Dei håpar sjølvsagt på mange nordmenn som gjestar, men det kan neppe erstatte tapet av tyskarar. Eit lyspunkt i denne vanskelege situasjonen, er det at bestillingane for 2021 strøymer inn.