Klar for ny sesong

Nyhende

Noverande eigar og campingvert er Sverre Solibakke. På campingplassen er det 10 utleigehytter og 60 vognplassar. Sverre har lagt ned stor eigeninnsats for å gjere plassen klar til storinnrykk av turistar, men fekk ein verst mogleg start på sesongen i og med koronakrisa.

Det var store forventningar til sommarsesongen i år med ein opprusta campingplass, men no når koronaviruset herjar, er han redd for at det blir eit tungt år økonomisk for bedrifta. Som andre i bransjen er han avhengig av tyske turistar, men dei har avbestilt alt så langt. Håpet er at fleire norske turistar skal finne vegen til campingplassen på Bryggja.

Ser fram mot normale tider

Sverre Solibakke ser fram til meir normale tider og satsar friskt. Ny tømmestasjon er bygd, og det er ordna med ei betre vassforsyning. Nytt kjøken er også under innreiing med sikte på å gje slutta lag og selskap eit betre tilbod.