Eigar og dagleg leiar, Eirik Halvorsen, på Rundereim har fem hytter til utleige, og driv i tillegg båtutleige. Han fortel at 80-90% av belegget i hyttene er tyske turistar, men for mai og juni er alt avbestilt. Frå august og utover ser det betre ut, med mange bookingar frå tyske turistar. Han vonar at sesongen skal verte berga eit stykke på veg av ekstra mange nordmenn, som i år kjem til å feriere meir i eige land på grunn av reiserestriksjonane.