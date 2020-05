31 prosent nedgang i arbeidsløysa i Stad kommune

Nyhende

Talet på heilt ledige personar i Vestland er redusert med 5147 siste 14 dagar frå 33418 til 28271.

– Dette er ein større nedgang enn vi hadde venta, men desto meir gledeleg, seier Anne Kverneland Bogsnes, direktør NAV Vestland. Talet på heilt ledige i Vestland fylke utgjer no 8,4 prosent.

Ned 28 prosent

I Nordfjord er det nedgang på tal heilt ledige i alle kommunane. Størst prosentvis nedgang blant Nordfjord-kommunane har Stryn og Stad med - 2,4 % begge kommunar om ein samanlinar arbeidsløysetala 21. april med oppdaterte tal 5 mai. 2020. Den nominelle nedgangen er -95 i Stryn og -112 i Stad .

Kinn er den kommunen som har størst nominell nedgang i arbeidsløysa med -154 (-1,6 %) sett i forhold til tilsvarande tal 21. april. Også Gloppen - 62 (-2,0 %) og Bremanger -28 (- 1,6 %) har nedgang i talet på heilt ledige frå 21. april til 5. mai 2020. .

Talet på delvis ledige aukar

Talet på heilt ledige fell innan alle yrkesgrupper og mest innan butikk- og salsarbeid (-1.116), ulike serviceyrke (-1.027) og reiseliv og transport (-672). I prosent er det størst reduksjon innan helse, pleie og omsorg med 482 færre ledige.

– Det er liten tvil om at letta på smittevernrestriksjonane har ført til at yrkesgrupper som frisør, tannlege og andre innan personleg pleie har starta raskt opp igjen, seier Bogsnes.

Samstundes er talet på delvis arbeidsledige som venta auka med 2919 personar.

– Dette kan sjå negativt ut, men det betyr at mange som var heilt utan arbeid no melder til oss at dei jobbar i reduserte stillingar og det er bra, seier Bogsnes.

Flest ledige blant dei unge

Det er særleg auke innan barne- og ungdomsarbeid, reiseliv og transport og ulike serviceyrke, som er naturleg med aukane aktivitet i samfunnet vårt no.

Alle aldersgrupper får del i nedgangen, men det er framleis dei under 30 år som har størst del ledige.

– Likevel er det kjekt å sjå at det no er 1657 færre unge ledige, avsluttar Bogsnes.





Kommune Ledige 21.04 Ledige 05.05 Vestland 33.418 (9,9 %) 28.271 (8,4 %) Kinn 718 (7,7 %) 566 (6,1 %) Bremanger 120 (6,8 %) 92 (5,2 %) Stad 358 (7,7 %) 246 (5,3 %) Gloppen 178 (5,8 %) 116 (3,8 %) Stryn 414 (10,5 %) 319 (8,1 %)

Tabellen viser heilt arbeidsledige i Vestland og kommunane i Nordfjord. Prosent er prosentvis del av den samla arbeidsstyrken. Kjelde: NAV