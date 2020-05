─ Alle elevane tilbake på skulen i løpet av tysdag og onsdag

Nyhende

Det seier kommunalsjef Harald Sivertsen som nettopp har avslutta eit fellesmøte med alle rektorane i dei kommunale skulane i Stad kommune.

Det var torsdag at Regjeringa gjorde det klart at skulane kan opne opp att frå måndag 11. mai. På Regjeringa sin pressekonferanse torsdag ettermiddag vart det også gjort klart at ein vil halde på oppdelinga av grupper, kohortar, med 15 elevar i kvar gruppe for elevar frå 1. til 4. klasse, og 20 i kvar gruppe for dei eldre elevane. Altså frå 5. til 7. klasse og for ungdomsskulen.

Tilbake i løpet av veka

─ I løpet av helga og måndagen vil vi jobbe med ein oppstartsplan. 1. til 4. klasse møter til vanleg skuledag måndag. For elevar frå 5. til 7. klasse, samt for elevar i ungdomsskulen, blir måndag 11. mai skulefri dag. Dette for at rektorane og tilsette i skulen skal få tid til å rigge klasserom for å kunne ta i mot elevane innafor dei smittevernreglane som Regjeringa og helsestyresmaktene har bestemt. Slik det ser ut i dag vil vi bruke, og få pass til elevane i dei skulane vi har. Når det gjeld Nordfjordeid skule, så kan det også bli aktuelt å bruke Eidahallen, seier Harald Sivertsen som legg til at det også blir jobba med busselskapa for å få organisert transport innafor dei reglane om avstand som gjeld.

─ Vi skal ha eit møte komande måndag, og vil kome med oppdatert informasjon i Fjordabladet etter det møtet.

─ For meg er det viktig å seie at alle elevane skal vere tilbake på skulen i løpet veka. Vi håper og trur at vi skal greie det i løpet av tysdag og onsdag, seier Sivertsen som legg til at lærarane som har hatt fjernundervisning, etter avtale med rektor, møter på skulane, måndag 11. mai.

Gruppestorleik

─Som eg allereie har vore inne på, så har Regjeringa og helsestyresmaktene bestemt kor store gruppene (kohortane) skal vere. 1. til 4. klasse held fram som dei har gjort dei siste vekene. Når det gjeld 5. til 7. klasse så har vi klassar med opp til 28 elevar. Desse blir delt. Vi har også grupper på 22 til 23 elevar. Her vil vi, om vi greier å halde føreskriven avstand, ikkje dele klassane, seier kommunalsjef Harald Sivertsen.

Ungdomsskulen

─ Når det gjeld ungdomsskulen, så har eg allereie sagt at dei skal vere tilbake på tysdag. Når det gjeld sjølv organiseringa, så kjem vi tilbake med oppdatert innformasjon i Fjordabladet etter møtet vi skal ha måndag, seier kommunalsjefen som framfor alt ønskjer alle elevane velkomne tilbake til sine respektive skular.