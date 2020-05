Måndag kan skulane opne

Nyhende

Statsminister Erna Solberg sa på pressekonferansen torsdag at dei har valt å prioritere barn og unge, deretter arbeidsliv og til slutt andre. Måndag 11. mai kan difor alle grunnskular og vidaregåande skular i landet opne opp at etter å ha vore stengt i åtte veker. Skulane skal opne i løpet av veke 20, og det er opp til kommunen kva tid dette vert ettersom det kan vere behov for lokale tilpassingar. Smittevernreglane skal følgast, noko som kan betyr at ikkje alle elevane er på skulen samtidig.

Folkehøgskulane vil derimot halde stengt ut skuleåret, med unntak av kortkursa. Universitet og høgskular skal halde fram med fjernundervisning.

Statsministeren kunne også fortelje at innan 15. juni vil det meste som har vore stengt, vere opna opp att, om alt går som planlagt.

– Vi må opne igjen, saman, kontrollert og over tid, sa Statsminister Erna Solberg.

Frå 5 til 20

Det kom også fram under pressekonferansen torsdag at grensa på personar som kan vere saman, går frå fem til 20. Alle må derimot halde ein meter avstand. Det betyr også at trening og organisert idrett kan gjennomførast med inntil 20 personar, men alle må halde ein meter avstand. Det vert publisert ein rettleiar for idretten, der det vert lagt vekt på barn og ungdomsidrettar med fysisk kontakt. Det skal vere eit mål at barn og unge kan drive med idrett på ein meir normal måte enn det har vore dei siste vekene. Dette skal skje på ein trygg måte med fokus på smittevern.

På offentlege arrangement er det sett ei grense på 50 personar, og frå 15. juni vert dette talet auka til 200 personar.

Karantenereglane endra

I tillegg vert karanteneplikta for personar som har vore i nærkontakt med personar smitta av korona, vert også endra til ti dagar.