Godkjende Eid Industrihus sin rekneskap

Driftsrekneskapen til selskapet viser eit rekneskapsmessig mindreforbruk på 50.355 kroner. I samsvar med budsjettet er det inntektsført 430.000 kroner i tilskot frå Eid kommune. Dette er same summen som Eid kommune har mottatt i utbyte frå AS Eid Industrihus.

I årsrapporten gjer dagleg leiar Svein-Otto Melheim politikarane merksam på nokre budsjettavvik.

Desse er:

* Meirforbruk på vedlikehald og byggtenester

* Husleigeinntekt Sagastad

* Høgare renteutgifter på innlån

* Høgare avdragsutgifter på innlån

* Høgare renteinntekter på bankinnskot

Sagastad

Sagastad drift AS, er leigetakar i det nye Sagastad-bygget, og starta å betale husleige 1. mai 2019, fire månader etter opphavleg planlagt leigestart. Årsaka til forseinka leigestart var at Sagastadbygget ikkje vart ferdigstilt ør 1. mai 2019. Styret i Eid Industrihus KF vedtok i mai 2019 budsjettendring for tapt husleigeinntekt for desse fire månadene.

Eid næringspark

I årsrapporten vert det også gjort greie for sal av eigedom ifrå Eid Industrihus som seljar og Retail 1 som kjøpar av areal i Eid Næringspark.

Den 23. februar 2018, vart det inngått ein avtale om sal av areal, og opsjonsavtale på sal av resten av arealet, på Eid Næringspark. Retail Eiendom AS kjøpte grunnareal på rundt 8 500 m² for 7.280.930 kroner i 2018. I 2019 nytta Retail 1 AS seg av opsjonen på eit grunnareal på om lag 17.000 m² til 4.275.000 kroner, som utgjer om lag 40 % av total kjøpesum. Restoppgjer, kr 6 687 500, av vert betalt når straumlinja over området er fjerna. Opsjonsavtalen med Retail Eiendom AS gjeld fram til 23.02.2023.