Stad Kystbygg

- Det aller kjekkaste er at folk gler seg med oss, og unnar oss kontrakten

– Det er med skrekkblanda fryd, smiler dagleg leiar Raymond Myren i Stad Kystbygg på Stadlandet. Gleda er stor over at dei har sikra seg storkontrakt for 30 millionar kroner og skal byggje 35 dagsturhytter i "gamle" Hordaland.