Arctic Linefish AS kjøper Måløyterminalen AS

Nyhende

Arctic Linefish AS er eit selskap i Ervik Havfiske Gruppen. Selskapet har ansvaret for forretningsutvikling av konsernet sine aktivitetar relatert til sal og produksjon av fisk, marknad og logistikk. Måløyterminalen AS har til no vore eigd av Caiano Terminals AS som er ein del av Caiano konsernet frå Haugesund. Arctic Linefish AS og Caiano Terminals AS i dag signert endeleg avtale.

─ Etter at fisken er levert er det er heilt avgjerande for omsetning videre at lossestad er knytt til eit effektivt logistikk nettverk. Måløyterminalen er strategisk plassert midt i Måløy hamn med god omliggande infrastruktur for utskiping og omlasting av både frysevarer og anna gods. Terminalen har i dag tre faste tilsette som alle blir med vidare og den skal driftast under same namn, profil og dagleg leiar som i dag. Vi ser også at det blir satsa tungt på fleire område i hamna, så vi meiner timinga no er god til å vidareutvikle denne terminalen, seier Stian Hjelle, dagleg leiar i Arctic Linefish As

─ Satsinga er i tråd med vårt ønskje om å satse og utvikle Ervik Havfiske konsernet lokalt. Terminalen skal framleis vere ein frittståande terminal med den same staben som er der i dag. Våre båtar vil ikkje få nokon særbehandling eller prioritet, det kan vi forsikre etablerte kundar av terminalen om. Dei som bookar lossedato først får plassen. Vi ønskjer å skape eit miljø og vi har eit godt forhold til andre terminalar i området. God service for alle skal være i høgsete, seier Robert Ervik, driftssjef i Ervik Havfiske AS

─ Caiano har vore ein god eigar, men no som dei vel å selje, er det for oss som jobbar på Måløyterminalen, svært gledeleg at ein lokal aktør som Ervik Havfiske Gruppa ønskjer å utvikle terminalen vidare. Vi skal ta godt vare på både båtar frå Ervik systemet og andre kundar. Vi trur dette vil styrke både terminalen og Måløy som service hamn for fiskeflåten og vi ser frem til framhaldet, Frode Refvik, Dagleg leiar Måløyterminalen AS