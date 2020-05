Anbefaler laga å få på plass gode rutinar

Nyhende

Arrangerte webinar for lag, organisasjonar og frivillige – Vi må finne alternative løysingar Stad kommune arrangerte for første gong webinar for lag, organisasjonar og frivillige i samband med koronapandemien.

Under webinaret arrangert av Stad kommune tysdag, anbefalte kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld at lag, organisasjonar og frivillige får på plass gode rutinar som sikrar godt smittevern og ved større arrangement anbefalte han å søke råd og rettleiing, både med kommunen og med han sjølv.

Kommuneoverlegen poengterte at situasjonen er stadig i endring, og det er difor viktig at ein følgjer situasjonen og planlegg etter dette. Med håp om at retningslinjene vert mjuka opp framover, er det framleis grunnprinsippa ein skal følgje den komande tida.

– Om gjenopninga skal fungere, så er det dette med avstand, god handhygiene i lang tid framover og at ein held seg heime når ein er sjuk. Vi skal ikkje gå på jobb om vi er litt småsjuke, konstaterte Vingen Vedeld.

For lag og organisasjonar som planlegg arrangement framover, er det ifølgje Vingen Vedeld spesielt viktig å tenkje på felles kontaktpunkt, kjøkken, toalett, garderobar og delt utstyr.