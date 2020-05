─ Det er mykje som tyder på at utvalet sitt vedtak er ulovleg

Nyhende

Det sa Bård Fløde då han på vegne av innbyggjarinitiativet (IBI) orienterte kommunestyret i Stad om vindkraftutbygginga på Okla, og IBI sine synspunkt.

Sjølve innbyggjarinitiativet skal Stad kommunestyre handsame seinare i dag. Her finn du IBI si orientering i heilskap.

«Konsesjonen til Okla-anlegget frå 2013, vart som kjent påklaga, men oppretthalden av OED i 2015. Det var lenge stille kring planane. Oklasaka hadde sidan MTA vart lagt fram i 2017, vore behandla på lågast muleg nivå i kommunen. Trass i at SFE Nett starta med utskifting av overføringslinje, var ein usikker på om prosjektet skulle realiserast. Uroa langs kysten kring vindkraftutbygging, gjorde at dette vart undersøkt. Då vi i 2019 fekk stadfesta utbyggingsplanane, vart eit Innbyggjarinitiativ (IBI) mot vindkraft på Stad reist.

Innbyggjarinitiativet påpeikte gjennom «Minsak.no» ei rekkje feil og manglar i kunnskapsgrunnlag og prosessar, og fekk på kort tid tre gongar så mange underskrifter som var naudsynt for å få saka reist i kommunestyret. Hausten 2019 vedtok kommunestyret i Selje samrøystes oppmoding til NVE om ny gjennomgang av konsesjonen, på bakgrunn av det innbyggjarane hadde påpeikt (ref. Energilova § 10.3 fjerde ledd).

Vi hadde von om at både NVE og OED ville ta omsyn til det solide kunnskapsgrunnlaget som var lagt fram, og syte for ei rettmessig ny vurdering ut frå eit oppdatert faktagrunnlag. Vi trudde vidare at ein MTA-plan med så store endringar ikkje kunne bli godkjend utan ny konsesjonsprosess. Ut i frå kunnskapsgrunnlaget allereie attende til 2013, er det uforståeleg at konsesjonen vart gitt! I tillegg har mykje ny dokumentasjon kome til; vedrørande landskap, artsrikdom, fugletrekk og andre konsekvensar. Fleire høyringsinstansar kom med svært fyldige motsegner og gjekk imot konsesjon, utan at dette vart teke omsyn til i konsesjonsvurderinga. Vitskaplege arbeid over lang tid vart forkasta, til fordel for rapportar som meir kunne rettferdiggjere gjennomslag for konsesjonsvedtak. Til dels må desse rapportane sjåast på som overflatiske og usannferdige samanlikna med anna tilgjengeleg dokumentasjonsgrunnlag. Vi vona at NVE og OED ville sjå dette som eit høve til å gje retningsgjevande signal, som syner tydinga av å være etterretteleg i kunnskapsgrunnlaget. Og at dei ville sjå at industri på Stadfjellet vil medføre at dette eineståande landskapet vert øydelagt for all framtid. I staden er det tydeleg at NVE og OED ikkje har følgd oppmodinga frå Selje kommunestyre om å gjennomgå konsesjonen ut frå eitt nytt og oppdatert faktagrunnlag,- men heller lener seg på gamal kunnskap.

Vi kan ikkje godta at OED gjev klarsignal til Okla på Stadhalvøya! At eit ikonisk kystlandskap som dette vert rasert. Eit verna kulturlandskap og eit INON-område med ein katalog av raudlista artar, verna vassdrag og naturreservat. Eit område som er vurdert i høgste konfliktvurdering med nasjonale mål knytt til landskap, naturtypar, fugl, biologisk mangfald og kulturminne Midt i trekk- og overvintringsområde for fugl. 5 vindturbinar og nærare 4 km med veg vil øydeleggje naturen på Stadplatået for all framtid! Energivinsten er marginal, og kan aldri vege opp for tapet av unik natur! Konsesjonen er gitt på feilaktig og mangelfullt grunnlag, og er i strid med lovverk og internasjonale konvensjonar. Dersom ikkje Stadlandet er verneverdig – då er ingen landskap i Noreg verneverdige!

Saksdokumenta frå høyringsrunden til søknaden om dispensasjon for ny tilkomstveg, viser ei rekkje moment av vesentleg tyding som bør takast særskilt omsyn til ved vurderinga av ny vegtrasé. Fleire høyringsinstansar har kome med kritiske uttaler om å gje dispensasjon. Eit nytt IBI vart difor reist. Denne saka må takast på alvor, og det bør visast så stor respekt for Stadhalvøya si skjebne, at saka må løftast opp til grundig drøfting i Stad kommunestyre. Med støtte i Fylkesmannen i Vestland, presiserer IBI at kommunen bør gå til regulering av gjeldande LNF-areal, i staden for å vurdere dispensasjon. Trass i om delegasjonsreglementet i Stad kommune tilseier at eit fagutval kan fatte vedtak i ei sak som denne, meiner vi at dette ikkje er å vise naudsynt grundigheit og respekt for ei sak av så stor tyding for natur, miljø og livskvalitet. Vi merkjer oss at konsekvensen av utvalet sitt vedtak ikkje er blitt utgreia av administrasjonen. Spørsmålet om regulering vart heller ikkje diskutert i fagutvalet. Ei heller vart saka diskutert i lys av aktuelt lovverk. Det er mykje som tyder på at utvalet sitt vedtak er ulovleg. Stad kommune har dessutan lagt opp til ulogisk saksgang ved at dispensasjonssaka vart handsama før innbyggjarinitiativet, og har med dette sett sjølve ordninga etter kommunelova i vanry -- og sett til sides ordningar som skal ivareta innbyggjarane sine demokratiske rettar etter lov. Difor må saka handsamast i kommunestyret!

Konsekvensen av kompleksiteten i høve ny vegtrasé, tilseier at det ikkje kan gjevast dispensasjon, men handsame søknaden gjennom ein reguleringsprosess. Dei ulike aspekta vil då kunne løftast opp til høyring og analyse.

IBI og alle dei som er i mot Okla-utbygginga, vonar enno at fornuft, klokskap og kunnskap skal sigre, og at vi skal få ta vare på det ikoniske landskapet på Stadhalvøya. Det er galskap å øydeleggje ein slik unik natur. Ein natur som er særmerkt i Noreg, og som vi må til Vesterhavsøyane for å finne maken til. Eit landskap som ber tydeleg preg av platårestar av urgamalt sletteland. Terrengdekkande myr med innslag av svært sjeldne plantesamfunn – som dekkjer dei ytste utkantane av europeisk fastland. Avgjersler med grunn i mangel på kompetanse om den unike naturverdien i dette landskapet, vil medføre eit stort tap for framtida. Den nasjonale organisasjonen mot vindkraft, Motvind, vurderer no alle aspekt i saka, med tanke på ein rettsleg prosess mot OED og evt. Stad kommune; i høve alle feil, manglar og mangel på konsekvensutgreiingar som har funne stad relatert til Okla-saka, gjennom ein årelang prosess.

Stad har, med sin særeigne og storslagne natur, og si heilt spesielle historiske tyding, vore eit kjend landemerke i alle tider, med eit landskap av nasjonal tyding. Eit unikt kulturlandskap, natur og opplevingsverdiar som trekkjer tusenvis av turistar årleg, og potensialet for auka reiselivsverksemd, er stort. Vestkapp-platået, ein mykje besøkt destinasjon, vil ha direkte innsyn til industriområdet. Vi har eit internasjonalt ansvar for å forvalte dette! Kvalitetane her bør reindyrkast, heller søkje om UNESCO-status - enn å opne for industri.

IBI vil gjenta ei utsegn frå innlegget under kommunestyremøtet i Selje i oktober : Ein skal aldri beklage at ein er blitt klokare –fått meir kunnskap! Som politikarar kan de vere stolte av å ta ei avgjerd basert på langt betre kunnskapsgrunnlag! Det er frå Stadhalvøya Stad kommune har henta namnet sitt. Då bør også lokalpolitikken materialisere seg på ein måte som viser namnet respekt, og som verdset eit slikt unikt landskap som Stad har i heilskap. Ei overflatisk handsaming av ein dispensasjonssøknad i ei så konfliktfull sak, vil opplevast som djupt skuffande og respektlaust mot den ytre del av den nye kommunen.

Vi ynskjer at komande generasjonar skal få overta Stadlandet slik det er – ein nasjonal naturarv og ei rik kulturhistorie. Vi vil syne til appellen som Vigdis Amdam hadde for formannskapet 13. august der ho påpeika at då denne saka starta, var ho og hennar jamaldra, berre barn!»