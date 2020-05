– Ladinga på el-ferjer må bli meir effektiv

Nyhende

– Den norske maritime næringa har fått til mykje på kort tid. Men erfaringa er at det er for mange bomladingar, seier senioringeniør i ferjeavdelinga i Statens vegvesen Camilla Røhme til Teknisk Ukeblad.

Ho meiner det vert køyrd for mange ferjeturar utan at det blir lada, på grunn av god kapasitet på batteriet eller bruk av biodrivstoff som ekstraløysing.

– Det var ikkje meininga at ekstraløysingane skulle kompensere for bomlading. Vi treng noko som fungerer betre. Meir driftssikre ladeløysingar vil gjere at vi både kan få ned storleiken på batteria og forbruke mindre biodrivstoff. På den måten blir drifta billigare, meiner Røhme.

Dersom desse utfordringane blir løyste, trur Røhme det er ei store moglegheiter for norske bedrifter til å få leveransar både til ein stor heimemarknad og ikkje minst for eksport.