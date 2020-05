Nyhende

Det seier kommunedirektør Åslaug Krogsæter som har omtalt Eldrerådet i Stad kommune som ei samling av personar med kompetanse og erfaring ut over det vanlege.

– Administrasjonen i Stad har gjort eit grundig forarbeid for å heve statusen til dei tre råda vi har i kommunen. Vi har brukt mykje tid på rekrutteringsprosessen og på å etablere stabile ressursar på sekretariatsdelen, slik at det kan lette arbeidet i råda, seier Krogsæter som legg til at samansetninga av, i dette tilfelle Eldrerådet, vil vere ein ressurs for lokalsamfunnet og samarbeidet.

Lars-Svein Drabløs: –Det viktigaste er at vi blir lytta til – Skal vi bli tatt på alvor, både av administrasjon og avgjerdstakarane, så er det heilt sentralt at vi har gode og gjennomarbeida råd å kome med.

Leve aktive liv

– Mange ser på eldre som ei gruppe menneske som har gått inn for landing, og ventar på avslutninga. Det er feil. Alderdomen er ein stor del av livet, og dei mange eldre planlegg at alderdomen skal vare lenge og vere ein aktiv del av livet. Eldre ein viktig ressurs som samfunnet har stor nytte av. For meg var det inspirerande å møte rådet, og høyre at dei ønskjer spegle heilskapen i samfunnet, og ikkje berre engasjere deg i saker som gjeld eldre. Hadde vi ikkje skapt engasjement gjennom den innsatsen som er lagt ned, så er eg ikkje sikker på at vi ville ha kome så mykje lenger, seier Åslaug Krogsæter.

Lette å samarbeide med

– Personane i Eldrerådet har brei kompetanse. For oss er det viktig at vi har ei samansetning av rådet som både speglar samfunnet, og som forstår korleis offentlegheita og kommunen faktisk fungerer. Det er enklare å samarbeide når vi er på same banehalvdel, og eg ser med spenning på dette samarbeidet som kan bli svært fruktbart, seier Krogsæter som håper at ho og andre kan engasjere rådet i saker som til dømes utvalet for kultur og samfunn jobbar med.

– Det handlar i stor grad om å evne og sjå ting i samanheng, og at det er mange inngangar for å sjå kva målet er. Det er eit faktum at alt heng saman med alt, seier kommunedirektøren som ser fram til eit fruktbart samarbeid med alle råda i kommunen.

Tormod Flatebø