Nyhende

– Koronapandemien har vist oss endå tydelegare at å nytte våre lokale butikkar og verksemder er viktigare enn nokon gong, seier Ingebjørg Nilsen Stokkenes, redaktør og dagleg leiar i Fjordabladet.

– No drar vi i gang med #lokalhandelinordfjord på nettsida vår fjordabladet.no. Dette er ei fellesløysing der lokale verksemder kan vise seg fram, og det dei har å tilby, seier Nilsen Stokkenes.

Ho viser til at også lokalavisa merka godt på tapte inntekter då annonsørane har uteblitt som følgje av koronapandemien.

– Å stadig vise igjen i lokal-avisa sine kanalar meiner vi er viktig også for lokale butikkar og verksemder. No har vi laga eit verktøy som gjer det enkelt å marknadsføre seg effektivt, seier ho.

Strakstiltak

Stad kommune er også med å bidrar til karusellen #lokalhandelinordfjord.

– Stad kommune er opptatt av å legge til rette for auka lokal handel, og det er særleg viktig no når koronaviruset skaper problem for mange små handelsdrivande. Som eitt heilt konkret strakstiltak, har vi difor valt å vere med og bidra økonomisk til å få opp ei fellesløysing for å synleggjere lokal handel på lokalavisa si nettside. No er det opp til butikkane å nytte denne nye marknadsføringskanalen som ein her legg til rett for – ikkje minst gjennom å vere kreative og aktive i bruk av sosiale medium, slik mange butikkar allereie i dag er gode på, og kan inspirere endå fleire til å gjere, kommenterer ordførar Alfred Bjørlo.

Alt i Nordfjord

– Denne nye karusellen gjer at butikkane på ein enkel måte kan vise fram varene sine. Vi har starta opp og har eit godt utval i vårvarer. Ein treng ikkje å dra ut av Nordfjord for å skaffe seg det ein treng, og ein må gjerne bruke klikk og hent i butikkane, seier senterleiar Gro Gjerdevik ved Alti Nordfjord.

– Det vil alltid vere viktig å bruke dei lokale butikkane, når ein er på ferie eller heime, seier Gjerdevik.

Ho viser til at det er mange dyktige butikkdrivarar som veit kva som er trend i tida og tar inn det som er kjekt å ha.

– Og gjennom den nye karusellen i Fjordabladet kan ein vise sesongaktuelle produkt på ein enkel måte, seier ho.

Spesiell koronatid

Turid Vassliås Borgund ved Krambua konstaterer at det har vore ei spesiell koronatid.

– Den viser at det er utruleg viktig å handle lokalt og at ein brukar dei lokale butikkane. Men det verkar som eidarar og andre har funne ut dette no. Dei som kjem innom oss seier nettopp dette. No må vi støtte opp om å handle lokalt, seier Borgund, som er spent på mottakinga av karusellen til lokalavisa.

Alltid viktig

– Å handle lokalt er alltid viktig, men no er det meir viktig enn nokon gong. Vi må vere bevisste på å handle der vi bur, i Nordfjord generelt, og at ein handlar her i landet og ikkje bestiller varer frå utlandet. Det aller viktigaste er at ein handlar i nabolaget, både private, bedrifter, kommunen og alle, seier Kathrine Berg i BergArt Gullsmedverkstad.

– Lokal handel har også ein meirverdi, og det ser ein ekstra no. Om vi ikkje skulle ha butikkar lokalt ville det vere eit stussleg sentrum. Men det trur eg har gått opp for fleire no., seier Berg.

– Men å handle lokalt har også ein annan meirverdi. Ein får ikkje berre behalde butikkane, men også sponsorar til lag og organisasjonar. Det er bokstaveleg tala lokal verdiskaping gjennom bevisst handling. Då får ein behalde eit levande sentrum, seier Berg.

Ho meiner mange butikkar går spennande tider i møte.

– Alle er opptatt av å vaske og sprite. Ingen har vore så reine før. Folk har vore flinke, og det skal vi fortsette med. Livet går vidare, og vi som har butikkar har ting å by fram, seier ho.

Ho håpar at folk flest vil ta til seg emneknaggen og bruke den.

– Her tar vi eigarskap – folket i Nordfjord, seier Berg.