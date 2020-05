Stad formannskap burde ikkje brukt hasteparagraf

Nyhende

SV stiller spørsmål ved bruk av hasteparagraf Rita Karin Nyland i Stad Stad SV ber Kontrollutvalet om å sjå på praksisen med bruk av hasteparagrafen i Stad kommune.

Stad formannskap vart i møte den 12. mars presentert for planane om ein retta aksjeemisjon i Nordfjordeid Næringshage AS, kombinert med endring til Inviro AS som nytt føretaksnamn. Kommunedirektøren hadde innstilt på at Stad kommune skulle teikne seg for 499.980 kroner i aksjar, noko politikarane var samde i. Endeleg vedtak i saka vart gjort av formannskapet, med heimel i §13 i kommunelova. «Stad kommune teiknar seg for 130 aksjar til teikningskurs kr 3.846.- (kr 499.980.-) i selskapet INViRO AS.»

–Viktig samfunnsutviklingssak

Ordføraren har opplyst i e-post om saka at hastekompetanse er delegert til formannskapet. Slik delegasjon går fram av pkt. 3.3. i reglement for delegering m.v. i Stad kommune.

Vidare opplyser ordføraren i same epost at under formannskapet sitt møte den 12.03.d.å. vart det klart at kommunestyremøte 19.03.2020 ikkje ville vere mulig å gjennomføre som planlagt. Formannskapet vedtok difor å nytte hasteparagrafen «for å sikre at Stad kommune kunne delta i aksjeemisjon på planlagt generalforsamling 30. mars 2020, og dermed sikre framdrifta i denne viktige samfunnsutviklingssaka for Stad kommune som det var tverrpolitisk støtte til både i fagutval og formannskap».

Ingen reell hastesituasjon

Kontrollutvalet har handsama saka i møte 24. april og har gjort eit samrøystes vedtak der dei tilrår at saka om aksjeteikning i Nordfjordeid Næringshage AS vert behandla i kommunestyret til erstatning for formannskapet sitt vedtak.

Vurderinga frå Kontrollutvalet si side er at det i denne saka vanskeleg kan seiast å ligge føre ein reell hastesituasjon som er klar nok i høve til kommunelova.

Saka står no på saklista til Stad kommunestyre, som skal ha møte komande torsdag.

Viktige interesser

Ei hastesak er det først når det ligg føre knappheit på tid og viktige interesser vert skadelidande om ikkje kommunen gjer vedtaket innan den korte tida som står til rådvelde. Kontrollutvalet har forståing for at situasjonen var uoversiktleg for framtidige kommunestyremøte. Prosjektleiaren som presenterte aksjeinnbydinga hadde imidlertid gjort det klart at det teikningsfristen den 30.03.2020 ikkje var absolutt. Det var opplyst at teikning også kunne gjennomførast til sommaren.

– Det var truleg best for Nordfjordeid Næringshage AS at fullmakter til teikning vart klare så tidleg som råd, men uttalen frå prosjektleiar tyder på at tidsfaktoren ikkje avgjerande for korkje realisering av prosjektet eller prosjektframdrifta, skriv Kontrollutvalet.

Utvalet peikar også på at det allereie pr. 12.03.2020 var høve til å gjennomføre fjernmøte i kommunestyret.

Kontrollutvalet oppmodar også om at delegasjonsreglementa må bli meir oversiktlege og tilgjengelege.

Har ikkje tilsynsansvar

Kontrollutvalet har sett på sakshandsaminga og om vedtaket i formannskapet ligg innafor lova og er gyldig. Kontrollutvalet har i utgangspunktet ikkje eit tilsynsansvar overfor kommunestyret ettersom utvalet er underordna kommunestyret. Det same gjeld saker der formannskapet opptrer i eigenskap av kommunestyre. Men utvalet kan likevel uttale seg dersom formannskapet har gjort, eller er i ferd med å treffe, eit vedtak som vil vere i strid med lova.