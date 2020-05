Nyhende

Ifølgje politiet på Twitter vart eit køyretøy stoppa av utrykningspolitiet tysdag morgon like etter klokka 08:00 i Stryn ved riksveg 15. Ein mann i 20-åra skal vere mistenkt for å ha vore ruspåverka under køyring, og skal vere framstilt på legevakt for blodprøve.