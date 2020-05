1,7 millionar kroner til Stad

Nyhende

Staten utbetaler ein milliard kroner i auka rammetilskot for å kompensere inntektsbortfallet som følgje av stenginga under utbrotet av koronaviruset. For Stad kommune utgjer dette 1,776 millionar kroner.

I ei pressemelding frå regjeringa 4. mai 2020 går det fram at regjeringa vil kompensere kommunane for inntektsbortfallet ved å auke rammetilskotet. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby seier at «kompensasjonen for tapt foreldrebetaling vil gje barnehagane og skulefritidsordningane stabile økonomiske rammevilkår. Slik unngår vi permitteringar». Kompensasjonen gjeld for perioden 13. mars til 13. april.





Kommune (Beløp i 1000) Kinn 3 114 Bremanger 569 Stad 1 776 Gloppen 1 101 Stryn 1 321

Tabellen viser kor mykje kommunane i Nordfjord får i kompensasjon for bortfall av inntekt for barnehagar og SFO.