Vindkraft skapte debatt

Samfunnsdelen er kommunen sitt overordna strategiske styringsverktøy. Målsettingane i samfunnsdelen vil vere førande for meir utdjupande kommunedelplanar og kommunen sin arealdel. Dokumentet utgjer planprogrammet for Stad kommune sin samfunnsdel. Det skal utarbeidast eit eige planprogram for arbeidet med arealdelen. Dette arbeidet skal starte opp når kommuneplanen sin samfunnsdel er vedteken.