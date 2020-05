Stoppa to gonger med overlass på 700 kg

Nyhende

Det var Statens vegvesen som stoppa varebilen ved Kjøs søndag. Då køyrde føraren rundt med eit overlass på 700 kg på varebilen. Dette trass i at same førar blei stoppa og kontrollert med like stort overlass dagen før.

Ove Garlid ved Statens vegvesen seier at det er blitt eit stort problem med overlass i varebilar som blir nytta til varetransport.

Dette blir gjort av sjåførar for å sleppe unna køyre- og kviletid. Ein varbil kjem heller ikkje under løyveplikta.

Under same kontroll i Kjøs søndag var det også to vogntog som var for lange. Dei måtte korte inn på vogntoga før dei kunne køyre vidare.