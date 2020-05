Ny styreleiar i Nordfjordbrua

Nyhende

Under formannskapsmøtet sist torsdag orienterte ordførar Alfred Bjørlo (V) kort om endringar i styret i Nordfjordbrua AS, etter generalforsamlinga.

Harald Kjelstad, tidlegare SIVA-direktør, no pensjonist, tek over som styreleiar etter Alfred Bjørlo, som går ut av styret. Ny i styret er også tidlegare rådmann i Gloppen, Marit Elisabeth Larsen, som tek over etter Birte Fossheim, Gloppen.

Etter valet i generalforsamling 27. april ser styret i bruselskapet slik ut:

Styreleiar: Harald Kjelstad (ny), vald for 2. år

Nestleiar: Svein Ottar Sandal, (attval) vald for 1. år

Styremedlemmer: Marit Elisabeth Larsen (ny) 2. år. Beate Dybendal (attval) 2. år. Lars Svein Drabløs (attval) 2. år. Kristine Dahl (attval) 1. år. Mats Andersson (attval) 1. år.

På varamedlemslista er fire av fem nye. Tore Hjelle er vald som 1. varamedlem. Deretter følgjer Monica Grov (ny), Edgar Kvernevik (attval), Cecilie Bjørlo (ny), og Sindre Olav Blindheim (ny).