– Vi vil lage eit signalbygg i Eid sentrum

Nyhende

Kvernevik Eigedom AS har betalt 12 millionar kroner for Almenningen 1. Tanken er å lage attraktive utleigeareal for næring.

– For det nye selskapet Stadsutviklaren er dette eit av to startprosjekt, seier Vicente Ferrando, dagleg leiar og prosjektutviklar av eigedomen. Dei første skissene er allereie klare, og planen er å kome i gang med byggearbeidet som eit års tid.

Hastig avgjerd

– Eg og Vicente hadde første arbeidshelga i Stadsutviklaren, og vi køyrde inn her for å ta litt sushi på kinarestauranten. Der vi sat så begynte vi å sjå på strukturen av bygget, og syntest det var ein fin modell med reine linjer. Vi konstaterte at det var eit enormt potensial i bygget. «Vi får kjøpe det då», sa vi. Fem minutt etter at vi gjekk ut av restauranten så ringde vi eigar for å høyre om vi kunne kjøpe bygget, smiler Kvernevik.

Dei møtte velvilje hos huseigar Kåfrol Eigedom. Med på kjøpet får dei husleigarar som politiet, gjenbruksbutikken, kinarestauranten med fleire.

– Vi ønskjer å få ein dialog for å behalde dei leigetakarane vi har, fortel dei.

Fire etasjar

Planen er å totalrenovere bygget både innvendig og utvendig. Dei ser for seg at ombyggingsarbeidet med bygget skal vere eit tofase-prosjekt, der første fase er frå Eidsgata og ned til gjenbruksbutikken, medan andre fasen er vidare ned til Sjøgata.

– Vi tenkjer oss restaurant og butikk i første etasje, kontor og næringsareal i andre etasje, og leilegheiter i tredje. I tillegg planlegg vi ei fjerde etasje på toppen, tilbaketrekt fasade slik at den blir delvis skjerma frå gateplan, seier prosjektutviklar Ferrando.

– Vi har stor tru på prosjektet, her er ein god del med parkeringsplassar i nærleiken og gåavstandar til det meste, seier dei. Dei påpeikar at dei kjem til å halde seg til reguleringsplanen som er for området.

Innbydande

– Bak heile konseptet her er tanken om at Nordfjordeid fortener ein betre innfallsport og innbydande start av Sjøgata og Eidsgata. Med alle cruiseskipa som kjem til å kome nettopp hit i framtida er det nettopp bygget vi har kjøpt no, som vil vere det dei først legg merke til. Då er det utruleg viktig at Eid som sentrum er flott og ser innbydande ut. Vi ønskjer å heve standarden på sentrum, og vil gjere vårt til å tilby attraktive leigeareal. Det Nordfjordeid treng er sentrumsnære administrasjonslokale, flotte og moderne lokale for eksempel til finans. Vi meiner det er stor mangelvare på denne type areal i sentrum, og vil vere med å skape eit urbant miljø. Får vi til det trekk vi til oss folk til sentrum, seier Kvernevik.

Fornyar og forbetrar

Stadsutviklaren er eit firma som vil utvikle, fornye og forbetre staden. Slik vi tenkjer her. Rett og slett gjere ei oppgradering, seier dei.

– Med dette vil vi få Almenningen litt tilbake til røtene si betydning. Dette er første fasade for Nordfjordeid, og starten av langsiktige prosjekt, seier Ferrando.

– Det er ingen tvil om at dette blir ein av dei mest innbydande bygga i Nordfjordeid sentrum.

– Vi vil vere med å vere ein stadsutviklar. Det å satse lokalt i vår region er absolutt viktig for oss. Det må vi vel seie å ha bevist med dei satsingane vi har gjort i det siste, seier Kvernevik.

– Vi har ein del tankar og prosjekt som vi gjerne vil etablere i Eid sentrum som ein del av vår strategi, seier Ferrando.