Nedgang i bedekning hjå fjordhesten

Nyhende

Medan bedekningstalet for fjordhest var på 277 i 2018, viser tala for 2019 at 252 hopper er blitt bedekka.

Ein nedgang på 25, som truleg kan vise igjen på talet fødde føl i år.

Sidan botnåret i 2014, med berre 150 bedekka hopper, har utviklinga for fjordhesten vist oppgang, med fleire fødde føl. Men i fjor var det altså ein nedgang igjen når det gjeld bedekningstal.

Dette viser tal i ein årsrapport som nyleg er blitt ugjeve av Norsk hestesenter.

Dette er ein rapport som viser nøkkeltal for norske hesterasar.

I åra 2000/2001 var det over 450 bedekka hopper av fjordhest. Så kom det ein nedgang fram mot 2014, då pila tok til å peike opp igjen. Nedgangen i fjor er likevel liten i høve til botnåret som var i 2014.