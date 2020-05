Markering i høve 1. mai på Nordfjordeid

Nyhende

På grunn av situasjonen med korona blir det lite av tradisjonell markering av 1. mai i år. På Nordfjordeid blei det likevel i dag tidleg lagt ned blomster ved krigsminnesmerket «Sørgande mor» på den tidlegare eksersisplassen.

Varaordførar i Stad kommune, Siri Sandvik var til stades saman med Harald Hansen, leiar i Stad Ap, Berner Midthjell frå LO og Jørgen Bergset (SV).

–Det vart ein heilt annleis 1. mai i år. Eg er likevel glad for at vi starta dagen med ei tradisjonell markering ved krigsminnesmerket «Sørgande mor», seier Sandvik etter markeringa på Plassen på Nordfjordeid i dag tidleg.

–Den tradisjonelle frukosten som vi har kvart år i høve 1. mai vart i år dessverre avlyst. Men vi har snakka om at vi allereie no ser fram til neste år, då vi igjen kan møtast til felles frukost for å markere denne viktige dagen, seier Sandvik.

Helsinga som Sandvik framførte:

«Det er ein fin, og mangeårig, tradisjon å starte markeringa av 1.mai her ved «Sørgande mor».

Og så er det litt rart at det i år er første gong på veldig mange år at det ikkje er han Are Fagerli som står for flaggheisinga.

Her på «Sørgande mor» står innskripsjonen: «Dei ofra livet for fridom og fred. Vi minnet held reint når vi alltid er med å vyrdsle og vakte om landet».





I dag er det altså 1.mai. Arbeidarane sin internasjonale kampdag. For likeverdige vilkår historisk, i notid og framover.



Vi er no midt oppe i korona-krisa. Her lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Norge har, tilliks med store deler av verda, vore stengt ned i fleire veker.

Mange er hardt ramma. Av sjukdom og kanskje død. Men også av permitteringar, arbeidsløyse, konkursfrykt, og krevjande arbeidsdagar.

Difor er det i år ekstra viktig at vi brukar denne dagen til å vise solidaritet.

Og difor stiller eg meg heilt og fullt bak årets slagord, som er «Trygghet for helse og arbeid».

Gratulerer med dagen! »