1. mai og vegen framover

Nyhende

Tankane mine går til alle familiane som har vanskeleg for å få økonomien til å gå opp. Tankane mine går til dei som kjenner på at det er vanskeleg å halde oppe håpet, og at det er vanskeleg å leve i uvissa. Det som kan vere ei trøst, er at vi i Noreg har ein velferdsstat, som er bygd på sosialdemokratiske verdiar. Bygd fram etter den andre verdskrigen med landsfader Einar Gerhardsen i spissen. Det er i krisetider vi må setje vår lit til at velferdsstaten får oss gjennom denne tida, men det er vanskeleg dersom partia som styrer landet fører ein usosial politikk.

I desse tider får COVID-19 mykje merksemd, og det er forståeleg. For mange nordmenn står regjeringa fram som stødig, og det viser seg stadig at folket samlar seg kring statsleiarar i krisetider. Det vi ikkje må gløyme er at vi har ei regjering som ville gi studentane eit reint lån som svar på alle dei som mista jobbane sine eller vart permitterte. Her reagerte opposisjonspartia på Stortinget med å krevje at delar av lånet skal gjerast om til stipend, etter mellom anna stort press frå AUF, andre ungdomsparti og studentorganisasjonen.

Engasjement fungerer, og er essensielt for at vi skal ha eit fungerande demokrati. Vi har ei regjering som gir store skattekutt til dei rikaste i samfunnet vårt; der den «vanlege nordmannen» sit att med lite. Tal frå 2017/2018 viser at regjeringa la opp til at folk flest, dei med inntekt under 550 000 kr (over 3 millionar nordmenn), fekk skattekutt på under 5000 kr. Tener du 4-5 millionar i året fekk du 69 000 i kutt. 7-8 millionar i inntekt, ga kring 100 000 i skattekutt. 1200 personar med over 10 millionar i bruttoinntekt fekk i snitt over 280 000 kr i skattekutt. Høgre-regjeringa fører ein politikk som gagnar dei rike, ikkje folk flest. Pengane som høgreregjeringa nyttar til skattekutt for dei rike, vil Arbeiderpartiet, mellom anna, nytte til å tilsette fleire lærarar, og gi læraren meir til tid å vere lærar.

For eit år sidan foreslo opposisjonen på Stortinget, med Arbeiderpartiet, å utarbeide ein nasjonal handlingsplan for å betre eit samordna smittevern utanfor sjukehussektoren. Svaret frå regjeringa si side var nei. Kven veit kor mykje betre handteringa av COVID-19 kunne gått om denne planen hadde blitt utarbeidd? Arbeiderpartiet har òg gått inn for at bedrifter som får statshjelp ikkje kan ta utbytte. Slik det er no, kan bedrifter få pengar frå fellesskapet som kan gå rett i lomma på rike bedriftseigarar, i staden for dei tilsette. Regjeringa har òg tidlegare gjort det enklare for arbeidsgivarar å tilsette arbeidstakarar midlertidig.

Kva er vegen framover? Kva er løysninga på ei av dei verste krisene Noreg, og verda, har vore borte i på mange år? Berre tida vil vise, men det eg veit, er at vi som innbyggarar må halde fram med å stille krav til regjeringa, og protestere mot urettferdig politikk. Over 400 000 nordmenn står utan jobb, og fryktar for framtida. Arbeiderpartiet vil no jobbe med ein attreisingsplan for den norske økonomien, slik at vi i Noreg saman kan kome styrka ut av krisa, og ikkje i elendigheit og nedgang. Arbeiderpartiet sin viktigaste politikk er som alltid; alle i arbeid. By og land, hand i hand!

Sjølv om vi i år ikkje kan marsjere i gatene, stå saman og lytte til engasjerande talarar, så er det likevel viktig å tenke på kva vi må ha i mente i tida framover. I 2021 er det Stortingsval, og det er då det norske folket må kjenne si besøkingstid. Om det norske folket vil ha ei regjering som tek arbeidstakarane på alvor, og set deira rettar først, då må folket stemme fram partia på venstresida i norsk politikk. God 1.mai!