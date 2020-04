Vil støtte det nye reiselivsprosjektet #einstadistad

Nyhende

– Slik som situasjonen er i sommar, vil det å feriere i eigen kommune vere eit fint tiltak. Vi har kome med noko som mange fleire kan henge seg på. Vi skal også tiltrekke oss mange utanfrå, men det er ein god start å tiltrekke våre eigne innbyggjarar, sa Eli Førde Aarskog, som representerte Stad Vekst og Sagastad. Saman med Magni Hjertenes Flyum, dagleg leiar i Norsk Fjordhestsenter, var ho på plass for å orientere om prosjektet #einstadistad under møte i utval for kultur, idrett, samfunn og næring tysdag.