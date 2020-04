Fylkesmannen frårår at det blir gjeve løyve

Nyhende

Fylkesmannen har sendt fråsegn til Vestland fylkeskommune der dei vurderer at ei etablering av oppdrettslokalitetane Torvneset og Ervikskorane, samt utviding av biomassetak ved lokaliteten Isane kan føre til negativ påverknad på anadrom fisk ved auka fare for at rømd oppdrettsfisk kan påverke bestandar av vill laks, og at auka smitte av lakselus og andre sjukdommar kan påverke vill laks og sjøaure.