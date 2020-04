Vil gje Harpefossen ekstra driftstilskot

Utval for kultur, idrett, samfunn og næring vedtok samrøystes onsdag å gje Harpefossen Skisenter AS eit ekstra driftstilskot for 2020 på inntil 750.000 kroner. I tillegg vedtok utvalet at det skal leggjast fram ein plan for vidare lønsam drift.