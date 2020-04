Oppdrettsanlegg kan gi ekstra midlar til kommunen

Nyhende

Hogne Bleie (Frp) argumenterte i Utval for areal og eigedom sterkt for å halde seg til det som har med plan- og lovverket å gjere i høyringsuttalen om oppdrettslokalitetane. Han peika på at det er faginstansane som Mattilsynet og Fylkesmannen si miljøvernavdeling som skal uttale seg om tilhøve som gjeld lus og ureining. Han var positivt innstilt til nyetableringane.