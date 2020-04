Nyhende

I dag er det møte i utval for areal og eigedom, der saker av stor allmenn interesse skal handsamast. No har møtet vart i snart halvannan time, utan at folk har fått høyre eit einaste ord av det som politikarane i utvalet har å seie i dei ulike sakene. Akkurat no er det dispensasjonssaka for ny vegtrasé som er oppe til handsaming – utan lyd.

Det høyrer med til historia at Fjordabladet møtte fysisk opp på møtet, men vart sendt på dør med beskjed om at ein kunne følgje møtet digitalt.