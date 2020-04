Nyhende

–Vedlikehaldet har vore forsømt i mange år. Det er eit skrikande behov. Det har vore gjort veldig lite og det som har vore gjort, har stort sett vore gjort på dugnad. Saka må løftast opp politisk, slik at det ikkje er berre prat, men at det blir gjort noko der ute, sa ei engasjert Laura Marie Fure.

–Må koste vekk dyr

– Er det slik som eg høyrer at ein må koste dyr vekk frå tallerkenane, så må det gjerast noko raskt, påpeika leiar i Stad eldreråd Lars Svein Drabløs. Men sjølv om det hastar og det er store manglar ved delar av bygget, så rår han frå å byrje og lappe på det eksisterande.

Drabløs forklarte på møtet at det som er utfordringa er at eldretunet på Stadlandet er ein institusjon utan døgnkontinuerleg pleie, og skal ein rehabilitere bygget slik den fungerer i dag, så får ein ikkje tilskot. Han tok difor til orde for å sjå fleire behov i samanheng og bake det inn i ein framtidig omsorgsplan. Det som til dømes kan vere aktuelt er å samlokalisere utbygging av eldretunet med bygg for andre grupper enn eldre som har behov for døgnkontinuerleg pleie, og ein kan ha base for heimetenester.

Drabløs ønskjer å få vite kva råd for menneske med nedsett funksjonsevne meiner om dette.

Forstår bekymringa

Også kommunedirektør Åslaug Krogsæter gav uttrykk for at Stadlandet eldretun absolutt er noko som ein må gjere noko med.

– Eg forstår bekymringa. Standarden er ikkje på nokon måte slik den skal vere, konstaterte kommunedirektøren, men ho bad om tid til å gjere ei vurdering, om ein skal bruke mykje pengar på det eksisterande bygget, eller gjere noko anna.

– Vi må jobbe raskt. Det kan ikkje stå slik veldig lenge, var også hennar vurdering.

– Denne saka må inn i ei samla vurdering. Skal ein bruk ressursar på opprusting, eller satse på nybygg, kommenterte Gunvald Ludvigsen.

– Vi må passe på at det kjem inn i planverket, og det skal inn i budsjettet. Dette må skje trinnvis, påpeika også Magni Myklebust.

I første omgang ber Stad eldreråd om at det blir oppretta sak på Stadlandet eldretun.

Ligg fint plassert

Laura Marie Fure peikar på at Stadlandet eldretun ligg sentralt og fint plassert på Leikanger. Det som er det viktigaste er å få oppgradering til dagens standard. Slik det er no er det ikkje planlagt godt noko for rullestolbrukarar.

I tillegg til det bygningsmessige tok Fure også opp behovet for aktivisering på Stadlandet eldretun.

– Der er triveleg der, men det er godt å ha noko å ta seg til. Tidlegare var der aktivitetsrom med hobbytiltak som spikking og veving, og der var tilsett aktivitør

– Før hadde dei aktivitetar. No sit dei berre der kvar for seg og tygg graut, påpeika Fure.