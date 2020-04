Med virusfri tannlegeklinikk

Nyhende

–Hovudårsaka til at eg har gjort denne betydelege investeringa, er at eg vil at både pasientar og ikkje minst tilsette skal kunne føle seg trygge, seier Antonios som har sju tilsette, blant dei tre tannlegar, i tannklinikken på Nordfjordeid.

Effektivt

–Caverion har eit samarbeid med selskapet Klean som har lang erfaring innanfor dette feltet. Det er første gong vi installerer denne type anlegg i ein tannhelseklinikk. Tidlegare har vi installert UVC i tilknyting til blant anna vassverk, seier Oddvar Os i installasjonsfirmaet Caverion.

–UVC er eit veldokumentert og effektivt desinfeksjonsmiddel for luft, overflater og vatn. I tillegg til at strålinga tek knekken på uønskte virus, bakteriar og sopp, så er det ingen resistens-problematikk knytt til desinfisering med UVC. Vi veit at «smarte» mikrobar utviklar resistens mot antibiotika og kjemikaliar. Dette problemet har ein ikkje med UVC, seier Oddvar Os som legg til at i løpet av ein times tid med stråling, alt avhengig av storleiken på rommet, tar UVC knekken på 99,5 prosent av uønskte mikrobar.

–Det har vore ille

Frå i går, måndag 17. april, har tannlegekontor, fysioterapeutar, kiropraktorar og andre som driv ein-til-ein behandling fått løyve til å opne opp, etter at alt vart stengt ned den 12. mars. For Antonios Mavropoulos og dei andre i tannklinikken har det vore seks veker utan noko å gjere, i tillegg til at det har fått store økonomiske konsekvensar.

–Det har vore ille, seier Antonios som måtte avlyse alle timeavtalar.

–Telefonen har vore den einaste kontakten vi har hatt med pasientane vår, bortsett frå dei få som har fått sleppe til i heilt akutte tilfelle. Vi sit ikkje å skrapar tannstein for å seie det slik. Det skal bli veldig godt å kome i gjenge att, seier tannlegespesialisten som ikkje legg det minste skjul på at han ser på seg som litt «nerdete» når det gjeld smittevern og smitteverntiltak.

I tillegg til andre hygienetiltak

For ei god veke sidan kom regjeringa med rettleiar for smittevernfagleg forsvarleg drift i helseverksemder med éin-til-éin-kontakt. Rettleiaren gjeld også for tannhelsepersonell, men her er det i tillegg utarbeidd eigne tilrådingar for tannhelsetenesta. Er den type installasjon som du gjer på din tannklinikk ein del av tilrådingane frå styremaktene?

–Nei denne type tiltak er ikkje ein del av tilrådingane. Installasjonen av UVC har eg gjort heilt og fullt på eige initiativ. Installasjonen av UVC kjem i tillegg til alle dei andre hygienetiltaka som vi har. Heilt uavhengig av koronasituasjonen har vi til vanleg omfattande tiltak for å hindre spreiing av uønskte virus og bakteriar. Dei endringane som våre pasientar vil føle mest på er at dei ikkje kan sitte på venterommet. At ein ikkje kan kome rett inn på klinikken når pasienten før dei er ferdig. Kort sagt så har tannhelsetenesta fått pålegg om å sette inn tiltak og organisere drifta slik at smittevernet blir tatt i vare på best mogleg vis. Slik sett er rettleiaren etter mitt syn litt vag og diffus, seier Antonios som er spesialist i periodonti.