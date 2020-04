Nyhende

Møtet er no i gong att, og utvalet startar opp med orienteringssaker og ny handsaming av saker som var starta på då møtet var utan lyd.

-Eg har gitt beskjed om at møtet skal startast opp frå byrjinga igjen no når det er lyd – det som har vore gjort til no er ikkje eit lovleg møte etter kommunelova, seier Alfred Bjørlo (V), ordførar i Stad kommune.