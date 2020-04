Hald oppe hallkontrollen på Nordfjordeid!

Nyhende

«Eg syner til videomøte med Statssekretæren og embetsverket i Samferdsledepartementet tysdag 21. april om Vegdirektoratet sitt framlegg om å legge ned hallkontrollen på Nordfjordeid, jamfør framlegg til organisering av Trafikant- og køyretøytenestene oversendt departementet 6. november 2019.

I framlegget foreslår Vegdirektoratet å legge ned tilbodet om hallkontroll ved Trafikkstasjonen på Nordfjordeid, slik at næraste stad for hallkontroll blir Ålesund eller Førde.

Nordfjord er ein bu- og arbeidsmarknadsregion med cirka 30.000 innbyggjarar og eit svært sterkt næringsliv, men med små og fragmenterte statlege kompetansemiljø. Ein samla region, inkludert heile den sterke transportnæringa i regionen og næringslivet elles, reagerer sterkt på framlegget om nedlegging av tilbodet om hallkontroll på trafikkstasjonen på Nordfjordeid.

Vi ser på dette framlegget som både overraskande og uakseptabelt, av følgjande årsaker: - Over 60% av alle hallkontrollar for tunge køyretøy i Sogn og Fjordane skjer i dag på trafikkstasjonen på Nordfjordeid, fordi det er i Nordfjord dei største aktørane i bransjen ligg. I 2018 var det 224 hallkontrollar av tunge køyretøy på Nordfjordeid, og berre 141 i Førde.

o Det er ikkje rett som det står i framlegget at det er «liten etterspørsel» etter dette tilbodet i dag. Det er tvert imot betydeleg større etterspørsel etter kontroll for tunge køyretøy på Nordfjordeid, og om lag likt volum totalt for lette/tunge køyretøy mellom Nordfjordeid og Førde (831 vs 877 i 2018).

- Reiseavstandane og tidsbruken/kostnadene til alternative stader for hallkontroll blir uakseptabel lang for næringslivet i Nordfjord. Etter det vi kan sjå av det samla framlegget, er det ingen andre føreslegne nedleggingar av kontrollhallar i heile landet som gir like lang ekstra reisetid og like store ulemper for brukarane som å legge ned hallkontroll på Nordfjordeid.

o Vegdirektoratet operer i sin rapport med auka reiseavstand på 184 km og 199 km t/r til høvesvis Ålesund og Førde. Dette er alvorleg nok i seg sjølv – men rapporten nemner ikkje at det i tillegg kjem ferjer på begge strekningane.

- Det er i dag godt fungerande og tenlege fasilitetar for hallkontroll ved Nordfjordeid Trafikkstasjon. Når attpåtil det store volumet av hallkontroll for tunge køyretøy er i nærområdet til denne hallen, framstår det som meiningslaust å investere store summar i å etablere ein ny kontrollhall som ligg langt vekk frå tyngda av brukarane av denne tenesta i Sogn og Fjordane.

- Vi kan ikkje sjå at miljø- og trafikktryggleikseffektane av å auke unødvendig køyring med tungbil på eit til dels dårleg vegnett i Sogn og Fjordane er utgreia i framlegget Vi er også usamde i framlegget om å fjerne tilbodet om førarprøver for MC i Nordfjord. Også her er det gode fasilitetar for å utføre tenesta i dag, og avstandane blir unødvendig lange for brukarane. Vi meiner dette tilbodet må oppretthaldast. Det vil uansett blir gitt med ambulerande personell slik at argumentet om «større fagmiljø» her ikkje er relevant.

Vi er elles nøgde med at ein i rapporten foreslår å oppretthalde skranketenestene ved Nordfjordeid Trafikkstasjon, men føreset at dette blir gjort med fast personell. Vi legg også til grunn at Nordfjordeid framleis vil ha status som trafikkstasjon, slik det framgår av pressemeldinga frå Vegdirektoratet dagsett 6. november 2019.

Vi legg for øvrig til grunn at Statens Vegvesen sin samla aktivitet på Nordfjordeid, inkludert lokalisering av forvaltingstenester på staden, blir sett i samanheng med statleg lokaliseringspolitikk elles, slik det framgår av den nylig framlagde Distriktsmeldinga (Meld. St. 5 (2019-2020).

Vi registrerer at det blir påstått at Statens Vegvesen på eiga hand, utan forankring på politisk nivå i departementet, no driv med planer om sentralisering av forvaltingsoppgåver bort frå Nordfjordeid og andre mindre stader i distrikta med få og små statlege familjø, inn mot dei største byane og andre lokasjonar der det er svært mange statlege arbeidsplassar.

Vi legg til grunn at dette ikkje er tilfelle, sidan det vil vere i strid med føringar gitt frå Regjeringa om statleg lokaliseringspolitikk og den nye Distriktsmeldinga. Vi vil vere glade for ei stadfesting frå politisk leiing i Samferdsledepartementet på at Statens Vegvesen ikkje arbeider med planer om nedlegging av statlege forvaltingsmiljø i distrikts-Noreg utan at dette blir løfta opp på regjeringsnivå og koordinert av KMD», skriv Alfred Bjørlo, ordførar i Stad kommune og leiar i Nordfjordrådet, i brevet.