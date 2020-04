Er uroa for smittepresset

Nyhende

Utval for areal og eigedom handsama i dag høyringsuttalar frå Stad kommune som gjeld søknadar frå Eide Fjordbruka AS om lokalitetar for oppdrett av laks og aure på Torvneset og Ervikskorane der ein gjev uttrykk for uro for lakselus, ureining og påverknad for lakseelvar.